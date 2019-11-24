Kamuoyuna…

Bu yazı yüzünden, SÖZCÜ Gazetesi'ni hedefe koymak, karalamak isteyenler oldu.

Bu çevreler bilsin ki…

SÖZCÜ Gazetesi, çıktığı ilk günden beri yayın ilkeleri gereği, köşe yazarlarına müdahale etmiyor.

Onları, yazılarında özgür bırakıyor. Asla sansürlemiyor.

Çünkü, savundukları düşünceler, verdikleri bilgiler, kendi köşelerinde kalmak şartıyla sadece onları bağlar. Sorumluluk, onlarındır…

Rahmi Turan'ın yazısına da bu yüzden hiçbir müdahalede bulunulmadı, noktasına bile dokunulmadı.

SÖZCÜ'nün özgürlük anlayışı ve demokrasi bunu gerektiriyor.

Zaten Rahmi Turan'ın siyaset kulisi sadece köşesinde kaldı, haber olarak sayfalarımızda yer almadı.

SÖZCÜ, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da belgeli, kanıta dayalı habercilik yapmaya devam edecek. Demokratik, laik hukuk devleti anlayışına uygun çizgisinden ayrılmayacak. Bu ilkelerinden asla ödün vermeyecek.

Metin YILMAZ

SÖZCÜ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni