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Karlı dağların yılmaz bekçisi “Mehmetçik”

Hakkari'nin karlı dağlarla çevrili Irak sınırında, bizler evlerinde rahat uyusun diye üs bölgelerinde PKK'lı teröristlere göz açtırmayan Mehmetçik, kaçakçılığın da önünü kesiyor. Gazetecilerle hislerini paylaşan Şehitler İrfan ve Tunahan Modüler Üs Bölgesi Komutanı Piyade  Yüzbaşı Evgin Serbest, "Personelimiz 7 gün 24 saat azim ve kararlılıkla hem  terör ile hem de yasa dışı sınır geçişleri ile mücadele etmektedir. Devletimizin  ve milletimizin toprak bütünlüğünü korumak için 24 saat kesintisiz görev  yapıyoruz."  derken, sözleşmeli er Abdullah Gerçek ise, "Vatanımızın en uç noktasında  terörle mücadelemiz hız kesmeden devam etmekte. Milletimiz rahat uyusun. Devletimiz ve milletimiz için seve seve can vermeye hazırız" dedi. 

13:11 -
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Karlı dağların yılmaz bekçisi “Mehmetçik”

Hakkari’nin Irak  sınırında görev yapan Mehmetçik, zorlu coğrafya ve kış şartlarına rağmen bin 860  rakımlı Şehitler İrfan ve Tunahan Modüler Üs Bölgesi’nde gece gündüz vatan nöbeti  tutuyor.

Yüksekova ilçesinin Dağlıca bölgesinde 7 gün 24 saat görevinin başında  olan Mehmetçik, bir yandan PKK’lı teröristlerle mücadele ederken bir yandan da  kaçakçılığın önünü kesiyor.
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sağladığı imkanlarla, büyük bölümü  yerli ve milli silahların yanı sıra son teknoloji ile teröristlere karşı etkin  mücadele yürüten Mehmetçik, her koşula uygun silah ve teçhizatlarıyla görevini  sürdürüyor.
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Mehmetçik, Yüksekova 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı 7’nci Hudut Alayı  Dağlıca Taburu’na bağlı Gevanakurki Tepe’de bulunan üs bölgesinde metrelerce  karda ve hava sıcaklığının gece sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü  günlerde bile kahramanca görev yapıyor.
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Her türlü ikmalin hava ve kara yoluyla sağlanabildiği üs bölgesinde  herhangi bir tehdit ve taciz durumunda bölge, tespit edilerek anında ateş altına  alınıyor.
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Terör ve kaçakçılıkla mücadele ediyorlar

Şehitler İrfan ve Tunahan Modüler Üs Bölgesi Komutanı Piyade Yüzbaşı  Evgin Serbest, görev yerlerinin ASELSAN tarafından yapılan  “Modüler Üs Bölgeleri Projesi” kapsamında oluşturulduğunu ve yüzde 98’inin  tamamlandığını söyledi.
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Serbest, şunları dile getirdi:

“Üs bölgemizde Sarp silah sistemleri, Şahingöz termal kameralar, Serçe  ve mini İHA, telsiz ve İHA’lara karşı karıştırma cihazı bulunmakta. Üssümüz 360  derece etrafını gören termal kameralar, en ufak bir hareketi algılayan sismik  mayınlar ve gergi sistemi ile kontrol edilen tel çitlerle çevrili durumda. Burada  24 saat jeneratörümüz, sıcak suyumuz, mevzilerde elektriğimiz mevcut.  Bu nedenle  de arazi şartlarının zorluğunu en asgari seviyede hissediyoruz. Personelimiz 7  gün 24 saat azim ve kararlılıkla hem terörle hem de yurda yasa dışı sınır  geçişleri ile mücadele etmektedir.
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“Devletimizin ve milletimizin toprak bütünlüğünü korumak için  görevimizi 24 saat kesintisiz yapıyoruz.”

Yüzbaşı Serbest, yoğun kar yağışına rağmen üs bölgesinin yolunun açık  olduğunu ifade ederek, “Arazi şartları ve yağış nedeniyle bazen yolumuz  kapanabiliyor. Bu durumda da her türlü ikmali helikopterler vasıtasıyla  yapıyoruz. Helikopterin gelemediği durumlar için en az 30 günlük kuru erzakımız  mevcut. Bunun yanında su tesisatında bir donma olur da şebeke suyu ulaşmazsa  ASELSAN’ın üretmiş olduğu ‘Karla’ cihazı ile karı eriterek günlük su ihtiyacımızı  karşılayabiliyoruz.” diye konuştu.
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“Devletimiz ve milletimiz için seve seve can vermeye hazırız”

Sözleşmeli er Abdullah Gerçek de iki yıldır silah arkadaşlarıyla omuz  omuza mücadele verdiğini anlattı.

Görevini en iyi şekilde yapmanın bilinciyle her zaman her şeye hazır  olduklarını ifade eden Gerçek, şöyle konuştu:

“Gece bir görüntü alındığında anında ekip hazır oluyor. Pusu, dinleme  ve gözetleme faaliyetleri icra ediliyor. Kesinlikle taviz verilmiyor. En ufak bir  ayrıntı bile gözden kaçırılmıyor. Termal kameralarla, ‘drone’larımızla,  topumuzla, tankımızla, tüfeğimizle, canla başla, ağabeyimiz gibi gördüğümüz  komutanlarımızla, her türlü fedakarlıkla vatanımız ve milletimiz için görevimizin  başındayız. Aziz şehitlerimizden ve alnı öpülesi gazilerimizden aldığımız emaneti  canımız pahasına korumaya çalışıyoruz.
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Ailemiz ve sevdiklerimiz bizi merak etmesin. Her türlü zorluğa,  özleme, hasrete rağmen bizler her zaman iyiyiz. Şehit ailelerinin ellerinden  öpüyorum ve onlara saygı ile selamlarımı yolluyorum. Vatanımızın en uç noktasında  terörle mücadelemiz hız kesmeden devam etmekte. Milletimiz rahat uyusun.  Devletimiz ve milletimiz için seve seve can vermeye hazırız.”
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Sözleşmeli Onbaşı Ümmet Çevik de şartlar ne kadar zor olsa da 3 yıldır  üs bölgesinde görevini severek yaptığını dile getirdi.
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Sınırda görev yapmanın gurur verici olduğunu belirten Çevik,  “Vatanımız, milletimiz için buradayız. Teröristlere göz açtırmıyoruz, inşallah  açtırmayacağız da. Aileme çok selam söylüyorum. Hepsini çok özledim, içleri rahat  olsun. Halkımızın gözü arkada kalmasın. Biz buralarda olduğumuz sürece Allah’ın  izniyle hiçbir sıkıntı olmaz.” ifadelerini kullandı.
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AA

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