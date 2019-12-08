Kayınvalidesini kurtarmak için canını hiçe saydı

Olay, öğle saatlerinde İstanbul Beyoğlu’nda geldi. Okmeydanı Caddesi’nde seyreden bir otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü Necati Sökmen, aracını güvenli bir noktaya çekerek park etti.

OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Dumanların aleve döndüğünü gören Sökmen, eşi ve kızı, panikle dışarı çıktı. Yürüme engelli Azize Şahin ise damadı Necati Sökmen tarafından son anda dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri ise otomobildeki yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı, otomobil kullanılamaz hale geldi.

ÇOK MÜCADELE ETTİM

Kayınvalidesini kurtaran Necati Sökmen, yaşananları şu sözlerle anlattı: “Birden dumanlar yükseldi. Ardından alevler çıktı. Eşim, kızım ve kayınvalidem vardı. Panikle kendimizi dışarı attık. Kayınvalidem engelliydi, aşağı indirmek için çok mücadele ettim. Allah’tan kimseye bir zarar gelmedi.” (DHA)