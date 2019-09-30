Özel okullardan çağrı: O öğrencileri bize yollayın

İstanbul'da deprem olduğu sırada New York'da Birleşmiş Milletler toplantısında bir konuşma yapan ve dünyada global eğitime katkıları nedeniyle önceki gün ödül alan ilk Türk olan Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Enver Yücel'den örnek bir davet geldi.

Deprem, nedeniyle bugün kapalı olan ve ne olacaklarına valiliğin gün içinde karar vereceği İstanbul'daki 46 okulun öğrencilerine kolejlerin kapısı koşulsuz şartsız açıldı. Öğrencilerin derslerden bir saat bile geri kalmaması adına Başkan Yücel'in yaptığı çağrıya özel okul sahiplerine de aynı duyarlılıkla hızla pozitif destek verdi. Deprem nedeniyle megakent İstanbul'da, bugün yaklaşık 50 bin öğrenci okula gidemedi.

Çağrı kısa sürede özel okulların neredeyse tamamından kabul gördü. Veliler şimdi kapısını çalıp misafir öğrenci olarak çocuklarının sınıfına uygun derslikte ders görmesi için talepte bulunabilecekler.

YÜCEL; “ÇOCUKLAR EĞİTİMDE GERİ KALMASIN”

Sosyal medya hesabından gece yarısı bir paylaşım yapan Başkan Yücel, tüm kolejlerin okulları deprem hasarlı olan öğrencileri eğitimde geri kalmaması için misafir öğrenci statüsünde hiçbir ücret talep olmaksızın acilen eğitime almasını istedi.

KOLEJLER KAPISINI AÇTI

“Depremde zarar gören okulların öğrencileri eğitimlerini aksatmamak adına evlerine yakın özel okullardan destek alınmalıdır. Biz hazırız” diye davette bulunan Yücel'in bu çağrısına en çok çocuklar sevindi.

“ABİ KOLEJİN Mİ VAR ÇOK HAVALI”

Türkiye genelinde sayıları 300'ü bulan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları'nın sahibi olan asıl mesleği öğretmenlik olan Yücel'i tanımayan bazı çocuklar bu davete; “Abi kolejin mi var? Çok havalı” diye karşılık verirken, eğitim camiasında ve veliler tarafından takdirle karşılandı.

İSTANBUL'DA OKULLARIN DURUMU BUGÜN BELLİ OLACAK

İstanbul'daki depremde az ve orta hasarlı okulların durumu ise bugün gün içinde netleşecek. Vali Ali Yerlikaya, gün içinde bir açıklama yapacağını bildirdi. Aileler, bir günlük tadilat sonrası okulların açılmasını doğru bulamazken, hasar oranı ve hasarlı alanlarla ilgili velilere bilgilendirme yapılmasını bekliyor.