Kurban Bayramı ne zaman? 2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı kurbanlık almak için bütçe ayıracak olan yada bayramı fırsata çevirip şehir dışına girmek isteyenler tarafından araştırılıyor. mazan Bayramında tam 9 gün tatil yapan vatandaşlar Kurban Bayramında kaç gün tatil olacağını merak ediyor.

2019 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

Kurban Bayramı'nın ilk günün hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle tatilin uzaması beklenmiyor.

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2019 Kurban Bayramı tatiline dair belirli bir açıklama yapılmasa da Ramazan Bayramı'nda verilen 9 gün kadar tatil olmayacak gibi görünüyor. Takvime göre 10 Ağustos Cumartesi günü başlayacak olan Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü bitecek. Tatilin 9 güne çıkıp çıkmayacağı henüz beli değil.

RESMİ TATİLLERDE ÇALIŞMA

4857 sayılı İş Kanunu'nun 44. maddesine göre “Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.” İşçinin onayı, iş sözleşmesi kurulurken alınabileceği gibi daha sonrada alınabilir. Bu onay resmi tatil günlerinde çalışılabileceğine yönelik olmalı ve işçinin kanunla tanınan haklarına aykırı hüküm içermemelidir.