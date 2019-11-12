Lüks rezidanstı uyuşturucu yatağına çevirmişler

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ekipler zehir tacirlerine karşı yaptıkları çalışmada, torbacı olarak da adlandırılan sokaklarda uyuşturucu satan şüphelilere narkotik madde temin eden 2 şüpheli belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takipte şüphelilerin Sefaköy'deki lüks bir rezidansta daire kiraladıkları belirlendi. Şüpheliler T.K. ve E.K.'nin Florya'da paravan olarak kullandıkları bir kafeteryada satış yaptıkları da anlaşıldı.

BAZADAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Yapılan çalışmaların ardından operasyon için karar alındı. Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Aramalarda bir bazanın altında 15 kilo fubinaca maddesi ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Ele geçirilen uyuşturucudan 15 ton bonzainin yapılabildiği öğrenilirken, gözaltına alınan kişiler sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.