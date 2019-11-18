Mahkemede etek boyu ölçen hakim görevine iade edildi!

29 Mayıs tarihinde İstanbul Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir davada hakim Mehmet Yoylu, avukat Tuğçe Çetin'in etek boyunun avukatlık mevzuatına aykırı olduğunu söyledi.

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AÇIĞA ALINMIŞTI

Avukat Tuğçe Çetin'in etek boyunun avukatlık mevzuatına aykırı olduğunu iddia ederek tutanak tutturan ve yaşanan olayın ardından hakkında soruşturma başlatılan hakim Mehmet Yoylu açığa alındı. Yoylu'nun 24 Ekim'de HSK kararıyla göreve iade edildiği öğrenildi. HSK kararında, “Soruşturmaya konu eylemlerin göreve devama engel teşkil etmediği anlaşıldığından tedbiren görevden uzaklaştırma kararının kaldırılmasına” ifadelerine yer verildi.

Göreve geri dönen Yoylu, Gebze Hakimliğinde görevlendirildi. İHA