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Mansur Yavaş’tan o iddialara çok sert yanıt | Son dakika haberleri

Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, seçime çok az bir süre kala kendisi hakkında ortaya atılan iddialara çok sert yanıt verdi.

23:02 -
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Mansur Yavaş’tan o iddialara çok sert yanıt | Son dakika haberleri

İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin oluşturduğu Millet İttifakı’nın Ankara adayı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala ortaya atılan iddialara ateş püskürdü.

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Yavaş, gazeteci İsmail Saymaz’ın alıntıladığı, HDP’li Sezai Temelli’nin kendisi hakkında söylediği sözlere, “Oyun bir türlü değil, her yol mübah. Mahkeme kararları ellerindeyken, sahtekarlıktan mahkum olmuş çocuk istismarcısını meydanlarda aklayanlar, masumu suçlu, suçluyu masum ilan ediyorlar. 2019, iftiranın canlı yayınlandığı, siyasi tarihin en rezil seçimi olarak hatırlanacak” yanıtını verdi.

Saymaz paylaşımında Temelli’nin sözlerini “Ancak Mansur Yavaş seçilmesin diye yapılacak bir açıklama bu” şeklinde yorumladı.

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Son güncelleme: android-time 23:08 16.03.2019
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