Mansur Yavaş’tan o iddialara çok sert yanıt | Son dakika haberleri

İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin oluşturduğu Millet İttifakı’nın Ankara adayı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala ortaya atılan iddialara ateş püskürdü.

İLGİLİ HABER Mansur Yavaş: Adaylık kesinleşince savcıyı değiştirdiler, kapanan dosyayı tekrar açtılar

Yavaş, gazeteci İsmail Saymaz’ın alıntıladığı, HDP’li Sezai Temelli’nin kendisi hakkında söylediği sözlere, “Oyun bir türlü değil, her yol mübah. Mahkeme kararları ellerindeyken, sahtekarlıktan mahkum olmuş çocuk istismarcısını meydanlarda aklayanlar, masumu suçlu, suçluyu masum ilan ediyorlar. 2019, iftiranın canlı yayınlandığı, siyasi tarihin en rezil seçimi olarak hatırlanacak” yanıtını verdi.

Oyun bir türlü değil, her yol mübah. Mahkeme kararları ellerindeyken, sahtekarlıktan mahkum olmuş çocuk istismarcısını meydanlarda aklayanlar, masumu suçlu, suçluyu masum ilan ediyorlar. 2019, iftiranın canlı yayınlandığı, siyasi tarihin en rezil seçimi olarak hatırlanacak. https://t.co/e0rmVmO5T7 — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) 16 Mart 2019

Saymaz paylaşımında Temelli’nin sözlerini “Ancak Mansur Yavaş seçilmesin diye yapılacak bir açıklama bu” şeklinde yorumladı.