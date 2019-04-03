Mazbatalarını alır almaz ilk icraatları bu oldu

Amasya Belediye Başkanı seçilen MHP’li Mehmet Sarı, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Mustafa Himyeri’nin elinden mazbatasını aldı. Amasya Belediye Başkanlığı önünde düzenlenen törenle AKP’li eski Belediye Başkanı Cafer Özdemir'den görevi devralan Sarı, ilk iş olarak makam odasının kapısını söktürdü.

Seçim kampanyası döneminde seçmenlere söz verdiği gibi makam odasının kapısını söktürdüğünü belirten Mehmet Sarı, “Bizde kırmızı ışık yok, bekleme yok, sansür yok, bir insan abisinin, akrabasının evine nasıl gidiyorsa öyle geleceksiniz. Randevuya paydos’ dedik. ‘Bizim makamımızın kapısı olmayacak’ dedik. ‘Bismillahirrahmanirrahim’ dedik, başladık. Belediyenin makam kapısını söktük. Ben şimdi yoldan geçeni görüyorum. İçeriye gireni de görüyorum. Onlar da bizi burada görecekler, işleri var ise gelecekler. Biz ne dedik? ‘Bu söz Mehmet Sarı sözüdür’ dedik. Elhamdülillah birinci sözümüzü yerine getirdik. Bizi izlemeye devam edin” dedi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, daha sonra belediye personelinin ve vatandaşların tebriklerini kabul etti.

MHP'Lİ BAŞKAN, MAKAM ODASININ KAPISINI SÖKTÜRDÜ

Düzce Akçakoca Belediye Başkanı seçilen MHP’li Okan Yanmaz mazbatasını alarak göreve başladı. Başkan Yanmaz’ın ilk icraatı belediye başkanlığı makam odasının kapısını söktürmek oldu.

Akçakoca ilçesinde seçimleri MHP’nin adayı Okan Yanmaz kazandı. Okan Yanmaz öğle saatlerinde Akçakoca İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldı. Okan Yanmaz, Akçakoca Belediye Başkanlığı makamında Akçakoca Belediyesi eski Başkanı AK Parti’li Cüneyt Yemenici’den görevi devraldı. Yanmaz, eski başkan Yemenici’yi uğurladıktan sonra ilk icraatı seçim propaganda sürecinde söz verdiği belediye başkanlığı makam kapısını söktürmek oldu. Yanmaz, “Arkadaşlar burası bundan sonra sizin” diyerek büyük alkış alırken, daha sonra tebrikleri kabul etti. DHA