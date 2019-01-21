Meteoroloji’den kuvvetli sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji’den yapılan son açıklamaya göre ülkenin batı kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul’da akşam saatlerine kadar sağanak yağış beklenirken, Ankara’da yağışlar öğleden sonra başlayacak. Meteoroloji yapılan son dakika uyarıları arasında Antalya ve Muğla’da etkili olacak kuvvetli sağanak yağış da var.

KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Muğla çevrelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Pazartesi (21.01.2019) günü sabah saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Antalya çevrelerindeki sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, 21.01.2019 Pazartesi akşamı saatlerine kadar Antalya merkez ile Serik ilçesinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-100 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege ve Göller Yöresi ile İstanbul, Yalova, Bursa ve Antalya çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bu gece saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; bugün öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2.), gece saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.