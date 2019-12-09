Meteoroloji’den son dakika sel ve buzlanma uyarıları! Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile sabah saatlerinde Konya, Sinop, Samsun çevreleri ve Antalya'nın doğu kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 4°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer puslu ve sisli

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer puslu ve sisli

İZMİR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile sabah saatlerinde Antalya'nın doğu kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Konya çevrelerinin hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer puslu ve sisli

ÇANKIRI °C, 4°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer puslu ve sisli

KONYA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer puslu ve sisli

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU °C, 4°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Samsun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 9°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

TOKAT °C, 8°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

TRABZON °C, 13°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, güneyinin çok bulutlu karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı bulutlu, buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer puslu ve sisli

KARS °C, 3°C

Parçalı bulutlu, buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer puslu ve sisli

MALATYA °C, 4°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN °C, 5°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 7°C

Parçalı çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 7°C

Parçalı çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.