Meteoroloji’den son dakika sel ve buzlanma uyarıları! Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile sabah saatlerinde Konya, Sinop, Samsun çevreleri ve Antalya'nın doğu kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 4°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer puslu ve sisli
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer puslu ve sisli
İZMİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile sabah saatlerinde Antalya'nın doğu kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 9°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Konya çevrelerinin hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 5°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer puslu ve sisli
ÇANKIRI °C, 4°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer puslu ve sisli
ESKİŞEHİR °C, 4°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer puslu ve sisli
KONYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer puslu ve sisli
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KASTAMONU °C, 4°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Samsun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA °C, 9°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
TOKAT °C, 8°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
TRABZON °C, 13°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, güneyinin çok bulutlu karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı bulutlu, buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer puslu ve sisli
KARS °C, 3°C
Parçalı bulutlu, buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer puslu ve sisli
MALATYA °C, 4°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu
VAN °C, 5°C
Parçalı çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 7°C
Parçalı çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT °C, 7°C
Parçalı çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.