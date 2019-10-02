Metrobüse ek seferler geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT Genel Müdürlüğü, metrobüs hattında yoğunluğun azaltılması için çalışma başlattı. İETT yetkililerinin yaptığı çalışma neticesinde metrobüsteki yoğunluğun üniversitelerin açılması ve Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sanvaktepe Metrosu'nun sefer sayısının arttırılmasından kaynaklandığı tespit edildi. Günlük 750 bin yolcu kapasitesine sahip hattaki yolculuk sayısının 1 milyonu aştığı görüldü.

ALTUNİZADE İSTASYONU'NA BOŞ OTOBÜS GÖNDERİLECEK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla metrobüs hattında yoğunluk azaltıcı, kapasite arttırıcı 3 ayrı çalışma başlatıldı. İBB Sözcüsü Murat Ongun, Altunizade İstasyonu'na boş otobüs gönderileceğini sosyal medyadan duyurmuştu.

PİK SAATLERDE ULAŞIM RAHATLAYACAK

Bu kapsamda 525 körüklü otobüsün hizmet verdiği hatta 10 araç daha eklendi. Sögütlüçeşme'den Zincirlikuyu istikametine giden her 3 araçtan bir tanesi boş kalkıyor. Yolcu sayısının arttığı pik saatlerde boş otobüslerin dolu istasyonları rahatlatması amaçlanıyor.

TURNİKELER METRO ÇIKIŞINA ÇEKİLİYOR

İETT, Altunizade İstasyonu'na uzanan üstgeçit ve turnike bölgesindeki yoğunluğu almak için İstanbulkart turnikelerini metro çıkışına çeken bir çalışma başlattı. Bu istasyondan metrobüse aktarma yapacak vatandaşlar, İstanbulkart'larını metro çıkışındaki turnikelerde okutacak. Çalışmayla üstgeçit ve istasyondaki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.

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YENİ YERLİ OTOBÜSLER GELİYOR

Öte yandan, İmamoğlu'nun seçim öncesinde söz verdiği metrobüs hattındaki yolculuk kapasitesinin arttırılmasıyla ilgili proje için de start verildi. İETT, hattaki otobüsleri 1,5- 2 kat daha fazla yolcu taşıyan yeni yerli üretim otobüslerle değiştirilmesi için çalışma başlattı. Hala 52 kilometrelik 44 istasyonlu Söğütlüçeşme – TÜYAP Metrobüs Hattı'nda 535 körüklü otobüs hizmet veriyor.