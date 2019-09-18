MHP’den MEB kitabına tepki

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 9. sınıf tarih kitabına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a mektup yazdı. Kitapta çok sayıda yanlış olduğunu belirten Büyükataman, “Türklerin İslamiyet’i kabulü” başlığına ilişkin, “Yazıda Türklerin İslamiyet'le müşerref oluşunun tarihî vesikalarla ifade edilmesini beklerken bir Kürt tarihi oluşturmak üzere bazı noktaların üstüne basa basa tekrarlanmaya çalışıldığı bir propaganda bölümü ile karşı karşıya bulunmaktayız” dedi.

Kürtler için ‘Araplardan sonra Müslüman olan ilk topluluklardan’ ifadelerine tepki gösteren Ataman, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan kitap hakkında gereğinin yerine getirilmesini de istedi. Büyükataman, mektubunda şu görüşleri dile getirdi:

BİR PROPAGANDA İLE KARŞI KARŞIYAYIZ

“Bildiğiniz üzere başlıklar ‘efradını câmi, ağyarını mani' olmalıdır. ‘Türklerin İslamiyet'i Kabulü' başlığına sahip yazının muhtevasında Türklerin İslamiyet'le müşerref oluşunun tarihî vesikalarla ifade edilmesini beklerken bir Kürt tarihi oluşturmak üzere bazı noktaların üstüne basa basa tekrarlanmaya çalışıldığı bir propaganda bölümü ile karşı karşıya bulunmaktayız.

Bilimsel olmayan, öğrenciye katkı sağlamayacak ve eğitimin millîliği açısından son derece sakıncalı durumlar yaratacak sözler, şuurlu bir çabayla ders kitabının içine yerleştirilmiştir. Bu ifadelerin ders kitabına sokulması için fazlaca bir titizlik gösterilmiş olduğunu düşünmekteyim.

ART NİYET BARINDIRIYOR

Yine bir alakası bulunmadığı hâlde Acemler ve Berberilerin Müslüman olmaları ile kamufle edilen Kürtlerin İslamiyet'i kabulünü anlatan paragraflar üzüntü ile ifade etmeliyiz ki belli bir amaca matuftur, bu amaç da millî birliğimize bir fayda sağlamamaktadır.

Dört Halife devrinde pek çok kabile İslam’la tanıştığı hâlde bunlar içinden ısrarla Kürtlerin zikredilmesi, ‘Araplardan sonra Müslüman olan ilk topluluklardan olduğu' ifadelerinin yer alması, Türklerin İslamiyet'i kabulünden önce Kürtlerin Müslüman olduğunu ispat gayretleri Türkiye'nin sosyal ve siyasi meselelerine bir istikamet kazandırma çabasından başka bir şey değildir.

Bu ifadelerin eğitim-öğretimle ve öğrencinin sahip olması istenen kazanımlarla da yakından uzaktan alakası yoktur. Metinde Kürtlerin Türklerden önce Müslümanlığı kabul ettikleri ifadesi Kürt tarihinin Türk tarihiyle yarıştırılması gibi art niyetli bir kaygıyı bünyesinde barındırmaktadır.

‘EL CEZİRE, GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ DEĞİLDİR’

Bununla birlikte ‘El-Cezire (Güneydoğu Anadolu Bölgesi)' şeklinde geçen coğrafyanın (ki El Cezire, Güneydoğu Anadolu Bölgesi değildir) tarihî Kürt yurtlarından olduğu, Kürtlerin Türklerden önce burada olması hasebiyle bu coğrafyanın asıl sahiplerinin Kürtler olduğu algısı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu; tarihî gerçeklerle uyuşmamakta, sözde Kürdistan heveslilerinin propaganda metinlerinde yer almanın ötesinde hiçbir ilmî metne dayanmamaktadır. Bu talihsiz ifadelerin öğrenciye bir faydası olmadığı gibi millî şuurdan ve gerçeklerden uzak olan bu sözler, okullarımızda tarih şuuruna sahip öğretmenlerimizi zor durumda bırakacak, öğrenciler arasında tartışmalara sebep olacak mahiyettedir.

GEREĞİ YAPILMALI

Şahsınızın ve kıymetli çalışma arkadaşlarınızın çocuklarımızın tertemiz zihinlerine Türk milletinin birlik ve beraberliğini aşılayacak bir bakışla eğitim-öğretim meselesine yaklaştığına dair inancım tam olmakla birlikte zikredilen ifadelerin gençlerimize devlet eliyle sunulmuş olmasında en nazik ifade ile büyük bir ihmal olduğu görülmektedir. Bu eserin okullarımızda okutulacak olmasını esefle kınıyor, bu ihmalde payı olanlar ve kitap hakkında gereğini yerine getireceğinizden şüphem olmadığını ifade etmek istiyorum.”