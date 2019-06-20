MHP’li Feti Yıldız’dan seçim güvenliği açıklaması

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 2.Bölge Seçim Koordinatörü Feti Yıldız MHP İstanbul İl Başkanlığında 23 Haziran'da tekrarlanacak olan İBB Başkanlığı seçimiyle ilgili basın açıklaması yaptı.

Yıldız açıklamasında, sandık kurullarında görev alacak kamu görevlisi başkan ve sandık kurulu üyesinin listelerinin, 23 Haziran'da yapılacak seçimlerde siyasi partilerle paylaşıldığını hatırlattı. Yıldız, “Bu listede bulunan kişilerin seçim günü görev yapıp yapmadığı partimiz müşahitleri tarafından öncelikle saptanacaktır. Sandık kurulu listesinde belirlenen kişilerin görev yapmaması veya eksikliğin kanunla belirtilen usule göre doldurulmamış olması tam kanunsuzluk halidir ve seçimin iptalini gerektirir” dedi.

“MEHMETÇİK KATİLLERİYLE İTTİFAK YAPANLARIN…”

Feti Yıldız, “Yapılacak seçimin İstanbul'a hizmet yarışından çıktığı, karanlık senaryoların devrede olduğu, seçmenin zihnini bulandırmak için PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerinin her türlü girişimde bulunduğu hususu izahtan varestedir. Kuruluş ilkelerinden hayli uzaklara savrulan CHP'nin, HDP ve PKK'yla siyasi emel birlikteliği üzüntü ile izlenmektedir. Tarihi istikametinden sapan, FETÖ'ye ümit bağlayan, Türk ekonomisine yönelik organize saldırılara çanak tutan CHP ve bileşenlerinin adayının İstanbul'a vereceği hiçbir hizmet yoktur. Mehmetçik katilleriyle ittifak yapanların, PYD'ye terör örgütü diyemeyenlerin, barış ve özgürlük havarisi kesilmesine hiç kimse inanmamıştır. Hemen her gün kurulan tehdit ve tuzaklar deşifre edilerek aziz milletimizle paylaşılmaktadır. Birkaç gün önce yapılan televizyon tartışması öncesi ve sonrasındaki niyet ve tutumlarıyla adayın gerçek yüzü aziz milletimiz tarafından bir kez daha görülmüştür.” diye konuştu.

İMAMOĞLU’NA YÜKLENDİ

Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu’na da yüklenen Yıldız “Sayın Binali Yıldırım’ın karşısına çıkarılmış olan aday, başta ABD'de faaliyet gösteren güç odakları, ülkemize, milletimize husumet besleyen Avrupa Birliği üyeleri, uluslararası sermaye ve siyonizmin hizmetindeki basın ve adayın arkasında sıralanmıştır. Bu bağlamda; legal ve illegal yapılar içerisine yuvalanmış militanlar sandık çevresinde ve oy kullanılan odalarda müşahit kisvesi altında boy göstereceklerdir. Bu kişilerin 298 sayılı kanunun 25. ve 72. maddesinde aranan şartların bulunmaması halinde zaman kaybetmeden güvenlik güçlerine durum bildirilmelidir. Yolsuzluğa, hırsızlığa ve arsızlığa geçit vermemek için görevli tüm arkadaşlarımız ve değerli vatandaşlarımız sayım döküm cetveli ve tutanakların mutlaka fotoğrafını çekmelidir” ifadelerini kullandı.

“BU TEZGAHLAR BOŞA ÇIKACAKTIR”

Yıldız, “23 Haziran İstanbul seçimleri mandacılarla, milli ve yerli olanların mücadelesinden ibarettir. İstanbul'un lojistiğinin terör örgütlerinin kontrolüne girmesine asla müsaade edilmeyecektir. İstanbul Türk bağımsızlığının sembolüdür. Mübarek bünyesinde ne pahasına olursa olsun ikinci bir Vatikan inşa ettirmeyiz. Binlerce şehit vererek mücadele ettiğimiz ve yok olma noktasına getirilen terör örgütlerine belediye yönetimlerini ve bağlı kuruluşlarını bırakmayacağız. CHP ve bileşenlerinin adayını kimler destekliyor bakalım. Türkiye düşmanlığıyla meşhur Avrupa Parlemento üyesi Kati Piri. Terör örgütü elebaşları Bese Hozat, Duran Kalkan, Zerin Ruket benzeri katil sürüleridir. PKK'nın CHP ye nasıl bel bağladığını, bu ülkede yaşayan herkes görüyor. Tüm bu çabalar, tezgahlar boşa çıkarılacaktır. MHP bütün Teşkilatlarıyla sahadadır. İstanbul'da 10 milyon 560 bin 963 seçmen 23 Haziran Pazar günü sandık başına gidecektir. Seçmen sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy kullanacaktır. 41 bin 500 Milliyetçi-Ülkücü arkadaşımız 31 bin 126 seçim sandığında görevlendirilmiştir. Aziz Milletimiz rahat olsun” şeklinde konuştu.