Millet oy vermedi AKP koltuk verdi

31 Mart Yerel Seçimleri'nde AKP'den belediye başkan adayı olan ancak seçimi kaybeden ya da aday gösterilmeyen isimler, seçim sonrası yine kârlı çıktı. Birçok aday, milletten destek bulup seçimi kazanamasa da kamuda yeni koltuk kazandı. Seçim kaybeden AKP'li üç isim bakan yardımcılığı görevine getirildi.

BAKANLIĞA ATANDILAR

31 Mart'ta AKP'nin Bolu belediye başkan adayı olan Fatih Metin, CHP adayı karşısında kaybetti. Metin, seçim sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na atandı. AKP'nin İstanbul Kadıköy Belediye Başkan adayı Özgül Özkan Yavuz da seçimi kaybettikten sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na getirildi.

UYSAL'A YENİ GÖREV

AKP'den iki dönem İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Ahmet Misbah Demircan, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde partisi tarafından aday gösterilmedi. Seçim sonrası ise Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı olan ve 31 Mart'ta AKP'den Büyükçekmece adayı gösterilip seçilemeyen Mevlüt Uysal da mayıs ayında Halkbank Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. Milas Belediye Başkanlığı'nı kaybeden AKP'li Barış Saylak ise Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü oldu. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı AKP'li Burhan Sakallı, seçimi kaybetti ama Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'e danışmanı oldu. Yerel seçimde Adapazarı Belediye Başkan aday adayı gösterilen AKP'li Keçiören eski Belediye Başkanı Mustafa Ak, Sakarya Büyükşehir Belediyesi genel sekreterliği koltuğuna oturdu.

DAİRE BAŞKANI YAPILDI

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ise AKP Bayburt Demirözü eski belediye başkanı olan ve son seçimde aday gösterilmeyen Selami Ersen atandı. AKP'den Araban Belediye Başkan aday adayı olan Gökmen Gökçek de aday gösterilmedi ama Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne Strateji Geliştirme Daire Başkanı oldu.