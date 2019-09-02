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Mutmain ne demek, ne anlama geliyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca ihalesi yapılan Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nü ziyaret etti. Erdoğan "Salda Gölü'ne gelin, birlikte gezelim. Önceki halini sonraki halini size göstermek istiyorum.' Gerçekten gördüm ve mutmain oldum" dedi. Okurlar merak etti: Mutmain ne demek, ne anlama geliyor? İşte ayrıntılar...

17:55 -
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Mutmain ne demek, ne anlama geliyor?

Emine Erdoğan’ın “Gerçekten gördüm ve mutmain oldum” demesi üzerine mutmain ne demek merak edildi. Türk Dil Kurumu’na göre mutmain “İnanmış, gönlü kanmış, emin olan.” anlamına gelir.

EMİNE ERDOĞAN: MUTMAİN OLDUM

Salda Gölü’nün cennet ülkemizin cennet köşelerinden biri olduğunu ve ilk defa karşılaştığını belirten Emine Erdoğan, “Gerçekten çok duygulandım, çok beğendim. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum. Ama bize ilk söylendiğinde sayın bakanım böyle şeyler söylemedi. Bize dediler ki ‘Burası bakanlık eliyle işte bu hale getirilecek falan, kötü bir hale getirilecek’ diye. Ben de bakanıma bunu bildirdim. Dedi ki ‘Asla böyle bir şey yok, isterseniz sizi davet ediyorum, Salda Gölü’ne gelin, birlikte gezelim. Önceki halini sonraki halini size göstermek istiyorum.’ Gerçekten gördüm ve mutmain oldum. Bütün halkımızın da mutmain olmasını tavsiye ediyorum. O halden bu hale gelişi, hatta belki daha sonra daha da gerilere gidebilir bu. Tespit edilen yerler ihtiyaca göre, çok güzel bir girişim, tebrik ediyorum bakanlığımızı. İnşallah bittikten sonraki halini de sizlerle hep beraber gelip görme imkanımız olur diye düşünüyorum” diye konuştu.

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