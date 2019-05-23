Öğrenci, öğretmen ve 60-65 yaş arası vatandaşlara otobüs ücreti 1 TL oldu

Başkan Seçer, vatandaşlara verdiği belediye otobüslerinde indirim sözünü yerine getirdi. Büyükşehir Belediyesi otobüslerinde 1,25 TL bilet ücreti ödeyen öğrenciler, öğretmenler ve 60-65 yaş arası vatandaşlar, yapılan indirimle toplu taşıma hizmetlerinden 1 TL'ye yararlanacak.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yapılan indirimle vatandaşın toplu taşımaya bir yılda ayırdığı 912 TL olan bütçe 698 TL'ye inerek yıllık 214 TL tasarruf edileceği vurgulanarak, “İndirim sayesinde öğrencilerin harçlığı cebinde kalırken, öğretmenler ve 60-65 yaş arası vatandaşların ev ekonomisine katkı sağlanacak” denildi.

İHA