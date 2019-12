On Numara sonuçları belli oldu! On Numara büyük ikramiye ikiye bölündü

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Büyük ikramiye tutarı olarak 276 bin lira belirlendi. On Numara her hafta kazandırmaya devam ediyor. On Numara oyununda çekilişle 22 tane numara belirleniyor oyunseverlerin ikramiye kazanabilmek için 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin etmesi gerekiyor. İşte 30 Aralık On Numara çekiliş sonuçları…

ON NUMARA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 7, 11, 12, 31, 37, 39, 40, 49, 50, 53, 55, 56, 58, 61, 63, 67, 68, 72, 73, 75 ve 77 olarak belirlendi.

ON NUMARA İKRAMİYE DAĞILIMI

On Numara oyununun 908. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 276 bin 605’er lira ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 103 kişi 3 bin 581 lira 40’ar kuruş, 8 bilen 1976 kişi 186 lira 65’er kuruş, 7 bilen 19 bin 766 kişi 26 lira 60’ar kuruş, 6 bilen 121 bin 382 kişi 4 lira 55’er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 242 bin 895 kişi 2 lira 90’ar kuruş ikramiye alacak. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Burdur’un Bucak ve Giresun’un Espiye ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto