Otobüsler ve köprüler ne zaman ücretli olacak? Ücretsiz otobüs ve köprü kullanımı ne zaman bitecek?

Bugün Ramazan Bayramı’nın üçüncü günü, İETT’ye bağlı olan otobüslerin ücretsiz hizmeti bugün sona eriyor. Yarından itibaren otobüsler ücretli tarifeye geri dönecek. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından işletilen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile KGM tarafından işletilen otoyollarda geçişler Ramazan Bayramı nedeniyle resmi tatil ilan edilen 9 günlük tatil boyunca ücretsiz olacak. Buna göre 01 haziran 2019 cumartesi saat 00.01 itibarıyla başlayan ücretsiz geçişler 10 haziran 2019 pazartesi günü saat 07.00'de sona erecek.,

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ VE AVRASYA TÜNELİ ÜCRETLİ Mİ?

Osmangazi Köprüsü’nün ve Avrasya Tüneli’nin de ücretli olup olmadığı merak edilen konulardan. Yap – işlet – devret modeliyle yapılan Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İzmit Körfezi'nin birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü ve otoyollarından geçişler 4-5 ve 6 hazirandaki Ramazan Bayramı boyunca aynı şekilde ücretli olmaya devam edecek.