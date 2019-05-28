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Yılmaz Özdil: Tebrikler! İkişer yılı garantilediniz!

Türkiye'nin en çok okunan köşe yazarı olmasının yanı sıra, kitapları da satış rekorları kıran usta gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil, ‘Uğur Dündar Belgeseli’nin İstanbul galasında konuştu. Özdil yaptığı konuşmada, belgeseldeki anlatıcılara vurgu yaparak ironik değerlendirmelerde bulununca salonda kahkaha tufanı koptu.

Sozcu.com.tr
20:14 -
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Gazeteci Gökmen Ulu’nun, usta gazeteci ve televizyoncu Uğur Dündar’ın hayatını anlattığı belgesel film yoğun ilgi görüyor. Belgeselin İzmir ve İstanbul gala gösterimlerine akın eden vatandaşlar kültür merkezlerini tıka basa doldurdu. Film büyük beğeni topladı. Belgeselin danışmanlığını yapan usta gazeteci-yazar Yılmaz Özdil, İstanbul galasında açılış konuşmasını yaptı. Yakın dostu Uğur Dündar’ı anlatırken izleyicileri duygulandıran ve sözleri sık sık alkışlarla kesilen Özdil, zaman zaman salonda kahkaha tufanı estirdi. Özdil, belgesel hakkındaki bu ironik yorumuyla hem güldürdü, hem düşündürdü.

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Özdil, “İzleyeceğiniz belgeselde neler olacağını tabii ki çok merak ediyorsunuz. Bir küçük özet vermek gerekirse; anlatıcılardan oluşuyor. Değerli ağabeyim Uğur Dündar'ın arkadaşları, dostları anlatıyor. Anlatıcılardan iki tanesi ağırlaştırılmış müebbet hapis yedi. Sekiz tanesi yaklaşık 300 yıl civarında hapisle yargılanıyor. Belgeselin yönetmeni zaten içeriden yeni çıktı. Dolayısıyla hepinizi tebrik ederim, şimdiden ikişer seneyi garantilediniz” dedi.

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Yönetmenliğini Gökmen Ulu'nun yaptığı belgeselin anlatıcıları arasında, tiyatro sanatçıları Müjdat Gezen ile Metin Akpınar, gazeteciler Emin Çölaşan, Bekir Coşkun, Ayşenur Arslan, Ferda Öngün, Sedef Kabaş, Mustafa Hoş, Şaban Sevinç, 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 39. Fenerbahçe SK Başkanı Aziz Yıldırım da bulunuyor. Ortak yönü Atatürkçü düşünceye sahip bu isimlerin hepsi çeşitli iddialarla yargılandı veya yargılanıyor. Özdil hakkında da “düşünce suçlamaları” nedeniyle çok sayıda dava bulunuyor.

Son güncelleme: android-time 20:34 28.05.2019
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