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Parkta herkesin gözü önünde cinayet

İzmit kent merkezindeki parkta, S.E., para anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı Birol Kırşan'ı (50) çevredekilerin gözü önünde tabancayla vurdu. Kırşan hastaneye götürülmek istenirken yolda hayatını kaybetti. 

18:02 -
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İzmit Ömerağa Mahallesi Yenicuma Camii önündeki parkta, aralarında para anlaşmazlığı nedeniyle husumet olan S.E. ve Birol Kırşan, karşılaşınca, tartışmaya başladı. Tartışma sırasında S.E., üzerinde taşıdığı tabancayı çekerek, çevredekilerin gözü önünde Birol Kırşan’a 2 el ateşledi.

FOTOĞRAFLAR:DHA

FOTOĞRAFLAR:DHA

Göğsünden vurulan Kırşan, kanlar içersinde yere yığıldı. İhbarla olay yerine gelen polis, çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri ağır yaralı Kırşan’a ilk müdaheleyi yaptı. Çevredekiler ile namaz kılmak için yakındaki camiye gelenlerin meraklı gözlerle izlediği müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılmak istenilen Birol Kırşan, hayatını kaybetti.

FOTOĞRAFLAR:DHA

FOTOĞRAFLAR:DHA

Gözaltına alınan S.E. ise Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İl Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA

 

FOTOĞRAFLAR:DHA

FOTOĞRAFLAR:DHA

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Son güncelleme: android-time 18:41 23.01.2019
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