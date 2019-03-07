Regaip Kandili mesajları 2019: İşte en anlamlı Regaip Kandili mesajları ve Regaip Kandili duası…

Mübarek kandil gecelerinde nafile namaz kılmak, oruç tutmak, bol bol dua etmek, tespih çekmek, gönül almak gerekiyor. Müminler Google’dan ‘Regaip Kandilinde nasıl ibadet edilir, Regaip Kandilinde edilecek dualar nelerdir?’ gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Biz de haberimizde en özel Regaip Kandili mesajlarını ve Regaip Kandili ile ilgili merak edilen ayrıntıları derledik…

REGAİP KANDİLİ’NDE EDİLECEK DUA:

HZ Muhammed’in (S.A.V) Regaip kandili duası şöyle:

“Allah’ım, recep ve şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi ramazan ayına kavuştur”

“Regaip” kelimesinin, “arzu, istek, emel, tutku” anlamlarına geldiğini hatırlatan Görmez, Peygamberimizin ettiği bu duayı İslam alemi için şu şekilde yapmayı tavsiye etti;

-“Allah’ım, aziz milletimiz ve bütün Müslüman kardeşlerimiz için recep ve şaban ayını mübarek kıl ve ramazan ayına hayırla kavuşmayı bizlere nasip eyle.”

REGAİP KANDİLİ’NDE YAPILACAK İBADETLER:

-Nafile namazı kılmak

-Kuran okumak

-Tövbe etmek

-Dua etmek

-Salavat getirmek

-Sadaka vermek

-Hamd etmek

EN ANLAMLI REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

Resulullah (sav) şöyle buyuruyor; “Beş gece vardır ki, o gecelerde yapılan dua reddolunmaz; Cuma gecesi, Recep ayının ilk gecesi, Şabanın yarısındaki gece (Berat gecesi), Ramazan ve Kurban Bayramı geceleri.” Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer.

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle kandilin mübarek olsun.

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğın saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun.

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, kandilin mübarek olsun…

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Regaip Kandiliniz mübarek olsun..

Bu gece Regaip Kandili. Dua edelim.. Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız affolsun. Hayırlı kandiller.

Bugün ettiğiniz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah. Regaip kandiliniz mübarek olsun.

Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği dostlukların hiç bitmediği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de sevgi dolu nice kandillere.

Bu gece Regaip gecesi, dua edelim. Yürekler bir atsın bu gecede, günahlarımız af olsun. Hayırlı kandiller. Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Regaip kandiliniz kutlu olsun.

Bu mübarek günlerin sizlere, Vatanımıza, Milletimize ve bütün İslam Alemine rahmet, mağfiret ve bereket olarak tecelli etmesini Yüce Rabbim’den niyaz ederim. Hayırlı Kandiller

Regaip Kandili’nin, İslam aleminin yeniden dirilişine vesile olması dileğiyle, geceniz mübarek, dualarınız kabul olsun.

Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer. Regaip kandiliniz mübarek olsun.