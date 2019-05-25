Sabah namazı saat kaçta? İşte İmsak vakitleri…

Mübarek Ramazan ayını ibadetlerle yaşamak isteyen müminler, yılın en kutsal ayında fakirlere yardım ediyor, oruçlar tutuyor, namazlar kılıyor. Namazların en kısası olan, 4 rekatlı sabah namazı aynı zamanda da günün ilk namazı olarak biliniyor. Sahur hazırlığı yapmak isteyenler, sabah namazını cemaatle birlikte eda etmek isteyenler yaşadıkları ilde sabah ezanı kaçta okunacak merak ediyor. İşte Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere il il imsak saatleri…

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İSTANBUL İMSAK VAKTİ

ANKARA İMSAK VAKTİ

İZMİR İMSAK VAKTİ