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Sabah namazı saat kaçta? İşte İmsak vakitleri…

Günün ilk namazı olan sabah namazını kaçırmak istemeyen vatandaşlar ‘Sabah namazı saat kaçta başlayacak?’ ve ‘Sabah namazı saat kaçta kılınacak?’ gibi sorularına yanıt arıyor. Peki sabah ezanı ne zaman, saat kaçta okunacak? İşte il il imsak vakitleri…

23:15 -
Haberler Gündem
Sabah namazı saat kaçta? İşte İmsak vakitleri…

Mübarek Ramazan ayını ibadetlerle yaşamak isteyen müminler, yılın en kutsal ayında fakirlere yardım ediyor, oruçlar tutuyor, namazlar kılıyor. Namazların en kısası olan, 4 rekatlı sabah namazı aynı zamanda da günün ilk namazı olarak biliniyor. Sahur hazırlığı yapmak isteyenler, sabah namazını cemaatle birlikte eda etmek isteyenler yaşadıkları ilde sabah ezanı kaçta okunacak merak ediyor. İşte Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere il il imsak saatleri…

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İSTANBUL İMSAK VAKTİ

ANKARA İMSAK VAKTİ

İZMİR İMSAK VAKTİ

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