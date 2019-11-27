Sahte altın almamak için WhatsApp grubu kurdular

Adana’da dolandırıcılarla daha etkin mücadele etmek isteyen kuyumcular, güçlü bir iletişim sağlamak için teknolojinin sağladığı imkanlardan faydalanıyor.

Kuyumcular, sahte, hırsızlık yoluyla elde edilen ya da düşük ayarlı altınları yüksek ayarlı göstererek bozdurmak isteyen şüpheli kişilerin fotoğraf ve videolarını, kurdukları WhatsApp grubu üzerinden birbiriyle paylaşıyor.

500 ESNAFTAN TEKNOLOJİK DAYANIŞMA

İlçeleriyle birlikte Adana ve Mersin’den yaklaşık 500 esnafın bulunduğu grupta paylaşılan fotoğraf ve videolar, dolandırıcılığın önüne geçme konusunda kuyumculara yardımcı oluyor. Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, şunları söyledi:

“Esnaf arkadaşlarımız şüpheli bir kişi ya da ürün gördüğünde fotoğraf ve videolarını gruptan paylaşıyor. Böylelikle kötü niyetli kişilerin bulunduğu bölge ve elindeki ürünün bilgileri kolaylıkla öğreniliyor. Grup sayesinde özellikle sahte ürün satmaya çalışan kişilerde azalma sağlandı.” (DHA)