Samsun’daki şehir hastanesi projesi rafa kalktı

Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Şahsımın sağlık alanında zirve olarak gördüğüm hayalimdi” dediği şehir hastanelerini de ekonomideki kötü gidişat vurdu. Uzun zamandır yapılması planlanan ancak ihalesi yapılmayan Samsun Şehir Hastanesi projesi de etkilendi. 1550 yatak kapasitesi ile Samsun’un en büyük sağlık merkezi olması planlanan Samsun Şehir Hastanesi, 3 farklı hastaneyi bünyesinde barındıracaktı. Dönemin Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, yaklaşık 2 yıl önce ihalenin kısa sürede yapılacağını ve 2018 yılı içinde de yapımına başlanacağını söylemişti. Seçim dönemi Samsun'da miting yapan Erdoğan ise ihale sürecinin devam ettiğini açıklamıştı.

YERİNE BİR TÜRLÜ KARAR VEREMEDİLER

Samsun Şehir Hastanesi’nin yer tespiti çalışmaları sırasında karar verilen ilk yer İlkadım ilçesiydi. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın daha büyük bir arazi talebi üzerine hastanenin adresinin Canikli ilçesine taşınmasına karar verilmişti. Ormanlık bir araziye sahip olan ilçede, hastane inşaatı için ağaçların kesilecek olması ise tartışma konusu olmuş, çevreciler bu duruma karşı çıkmıştı.

2018'DE BAŞLANACAK 2.5 YILDA BİTECEKTİ

İhalesi yapıldıktan sonra inşaat çalışmalarına 2018 yılının içinde başlanması planlanan şehir hastanesinin bitirilmesi için verilen süre 2,5 yıldı. Yani inşaat süreci göz önünde bulundurulduğunda en geç 2021 yılında hastane tamamlanacaktı.

BU BİR FIRSAT

Yapımı yılan hikayesine dönen Samsun Şehir Hastanesi projesinin yanlış olduğunu savunan Samsun Tabip Odası Başkanı Murat Erkan, “Hükümet tarafından, yapımına başlanmamış, ihalesi yapılmamış yatırımlar durduruldu. Samsun'daki şehir hastanesi de bu projelerden biri. Yapımına başlanmış şehir hastanelerinin inşaatının devam ettiğini biliyoruz. Şehir hastanesi fikri büyük yanlış, bu fırsatla yanlıştan dönülmeli. Şu anda yatırımın durma sebebi, ekonomik kriz. Bu projenin sağlık hizmetini daha iyi hale getirmeyeceğini görerek yatırımdan vazgeçilmeli. Ekonomide rahatlama yaşandığında, bu hastaneler yapılmaya devam edilirse yine yanlış yapılır” dedi.

Erkan, hastanenin yapılması planlanan yerin, şehirden uzakta olduğunu dile getirerek başka şehirlerdeki projelerin de ertelendiğini söyledi.

İLÇELERDEKİ HASTANE PROJELERİ DE DURDURULDU

Samsun'da büyük bir devlet ve üniversite hastanesi bulunduğuna dikkat çeken Türk Sağlık-Sen Samsun Şubesi Başkanı Erdoğan Çakmak ise, şehir hastanesinin gereksiz olduğunu savundu.

Mevcut hastanelerde bile sağlık personelinin yetersiz olduğunu belirten Çakmak, “Türkiye'de yaşanan ekonomik durgunluk finansman yatırımlarını da etkiledi. Samsun Şehir Hastanesi, Tekkeköy, Atakum ve Kavak'ta yapılması planlanan devlet hastaneleri de ikinci bir emre kadar durduruldu. İlçe hastaneleri şehrimiz için çok gerekli. O hastaneler faaliyete geçtiği zaman zaten şehir hastanesi ihtiyacı kalmayacak. Samsun bir sağlık şehri. Var olan hastanelerde bile yeterli sağlık personeli yok. Yapılması planlanan şehir hastanelerinde hedeflenen otel konforu, vale hizmeti gibi şeyler olmasa da olur. Eğer hasta, beklediği sağlık hizmetini alamıyor, aradığı doktoru bulamıyorsa bunların hiçbir önemi yok” diye konuştu.