‘Savcı Asım Ekren ceza aldı’ dedi, soruşturma açıldı

Savcılıktaki ifadesinde, haberi belgelere dayanarak yazdığını vurgulayan Seyhan Avşar, “Mahkeme kararında adı geçen mağdurlara ulaştım. Savcı Asım Ekren'i telefonla 4-5 kez aramama rağmen kendisine ulaşamadım. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

“SAVCININ HÜKÜM GİYMESİ TARTIŞILMAZKEN HABERE SORUŞTURMA AÇILIYOR”

SÖZCÜ'ye konuşan Avşar “Yargılanan ve hüküm giyen bir savcı Türkiye'de tartışılmazken bunu haberleştiren gazeteciye soruşturma açılması ancak bize özgü bir durum olsa gerek. Savcı, Sözcü iddianamesiyle kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim. Bu yüzden yaptığım haber, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına sahip çıkmak içindir. Bu haber suçlama konusu yapılamaz. Gazetecilik suç değildir.” dedi.