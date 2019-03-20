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‘Savcı Asım Ekren ceza aldı’ dedi, soruşturma açıldı

Sözcü gazetesi hakkında iddianame hazırlayan savcı Asım Ekren’in 'irtikap' suçlamasıyla yargılandığını haberleştiren Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Seyhan Avşar hakkında soruşturma başlatıldı. “Kamu görevlisini terör örgütünün hedefi haline getirdiği” suçlaması yapılan gazeteci Seyhan Avşar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdi.

Can ÖZÇELİK
13:21 -
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‘Savcı Asım Ekren ceza aldı’ dedi, soruşturma açıldı

Savcılıktaki ifadesinde, haberi belgelere dayanarak yazdığını vurgulayan Seyhan Avşar, “Mahkeme kararında adı geçen mağdurlara ulaştım. Savcı Asım Ekren'i telefonla 4-5 kez aramama rağmen kendisine ulaşamadım. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

İşte o haber…

“SAVCININ HÜKÜM GİYMESİ TARTIŞILMAZKEN HABERE SORUŞTURMA AÇILIYOR”

SÖZCÜ'ye konuşan Avşar “Yargılanan ve hüküm giyen bir savcı Türkiye'de tartışılmazken bunu haberleştiren gazeteciye soruşturma açılması ancak bize özgü bir durum olsa gerek. Savcı, Sözcü iddianamesiyle kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim. Bu yüzden yaptığım haber, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına sahip çıkmak içindir. Bu haber suçlama konusu yapılamaz. Gazetecilik suç değildir.” dedi.

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Son güncelleme: android-time 13:22 20.03.2019
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