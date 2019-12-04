Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (04.12.2019)

Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.45'te MPİ tarafından açıklanacak. Her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları düzenlenen çekilişte oyunseverler kuponlarını hazırladı, büyük ikramiyenin sahibi olmak istiyor. İşte 4 Aralık Sayısal Loto çekilişi ile ilgili merak edilen detaylar...

19:45 -
Haberler Gündem
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (04.12.2019)

Sayısal Loto çekiliş sonuçlarının açıklanmasına dakikalar kaldı. Sayısal Loto'da kazanabilmek için katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor.

4 ARALIK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 21.45’te burada yer alacak.

İKRAMİYELER NEREDEN ALINIYOR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more