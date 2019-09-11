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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (11.09.2019)

Sayısal Loto çekilişleri her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları düzenleniyor. En son düzenlenen çekilişte büyük ikramiye İstanbul Küçükçekmece'den bir kişiye çıkmıştı. Büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler 6 şanslı rakamı bilmeye çalışıyor. Sayısal Loto çekilişi için geri sayım başladı.

20:04 -
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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (11.09.2019)

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 21.45’te açıklanacak. Sayısal Loto oyununda kural gereği büyük ikramiye tutarını bilen çıkana kadar devir devam ediyor. Oyunseverler çekilişlerin canlı yayınını www.mpi.gov.tr adresinden takip edebiliyor.

11 EYLÜL SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 21.15’te burada yer alacak.

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SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

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