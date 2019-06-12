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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (12.06.2019)

Milli Piyango'nun en çok kazandıran ve en çok devreden oyunlarından biri olan Sayısal Loto bu akşam açıklanacak. Son olarak 2 milyon 553 bin liralık büyük bir ikramiye verilmişti. Bu akşam ikramiye büyüyecek. İşte 12 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçlarıyla ilgili ayrıntılar...

20:12 -
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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (12.06.2019)

Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.45’te açıklanacak. Oyunseverler 6 şanslı rakamı bilmeye çalışıyor. Sayısal Loto’da katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor.

12 HAZİRAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat 21.45’te burada yer alacak.

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ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

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