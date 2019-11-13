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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (13.11.2019)

Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.45’te MPİ’nin resmi internet adresinden yapılan canlı yayında açıklanacak. Son iki haftadır şanslı rakamları bilen çıkmadı. MPİ büyük ikramiye tutarı olarak 3 milyon 382 bin lira belirlemişti. Şanslı rakamı bilen çıkana kadar devir devam ediyor. Kuponlarını hazırlayanlar bu akşamki şanslı rakamları merak ediyor. İşte 13 Kasım Sayısal Loto çekilişi ile ilgili detaylar...

19:48 -
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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (13.11.2019)

Sayısal Loto çekilişleri Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları düzenleniyor. MPİ'nin en çok devreden ve en çok kazandıran oyunlarından biri olan Sayısal Loto'da 6 şanslı rakamı bilmek gerekiyor.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 21.15’te burada yer alacak.

İKRAMİYELER NEREDEN ALINIYOR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.

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