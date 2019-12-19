Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Sayısal Loto’da büyük ikramiye sahibini buldu

Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamı çekilişi geçen haftada gerçekleşen Sayısal Loto'da kuponları dolduran vatandaşlar sabırsızlıkla sonuçlar belli oldu. Sayısal Loto’da büyük ikramiye İzmir Balçova’ya gitti. Böylece talihli vatandaş 3 milyon lirayı aşan büyük ikramiyeyi tek başına kazanmış oldu. İşte Sayısal Loto sonuçları…

19 ARALIK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

İLGİLİ HABER Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (12.12.2019)

İLGİLİ HABER On Numara'da büyük ikramiye üç kişi arasında paylaşıldı