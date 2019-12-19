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Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Sayısal Loto’da büyük ikramiye sahibini buldu

Sayısal Loto sonuçları MPİ tarafından gerçekleştirilen çekiliş ile belirlendi. En çok kazandıran şans oyununda katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. Bu haftanın çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye bir kişinin oldu. İşte 19 Aralık Sayısal Loto sonuçları...

07:49 -
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Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Sayısal Loto’da büyük ikramiye sahibini buldu

Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamı çekilişi geçen haftada gerçekleşen Sayısal Loto'da kuponları dolduran vatandaşlar sabırsızlıkla sonuçlar belli oldu. Sayısal Loto’da büyük ikramiye İzmir Balçova’ya gitti. Böylece talihli vatandaş 3 milyon lirayı aşan büyük ikramiyeyi tek başına kazanmış oldu. İşte Sayısal Loto sonuçları…

19 ARALIK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

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