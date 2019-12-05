Silivri’de ilginç kaza: Otomobil otomobilin üstüne çıktı

Kaza TEM Otoyolu Selimpaşa mevkii Edirne istikametinde meydana gelen kazada iddiaya göre aniden şerit değiştirerek sol şeride girmek isteyen otomobile çarpmamak için yavaşlayan otomobile arkadan gelen diğer otomobiller çarptı. Toplamda 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada otomobillerden biri önündeki otomobilin altına girdi, 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Bir sürücü , “Sağ şeritte ilerleyen arkadaş birden sola kırdı. Ben de çarpmamak için fren yapınca arka arkaya kaza oldu” diye konuştu.



Öte yandan zincirleme kazanın meydana geldiği noktanın 400 metre gerisinde aralarında bir yolcu otobüsünün de karıştığı 5 araçlık ikinci trafik kazası meydana geldi. Kazadan yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. (İHA)