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Şırnak’ta askerleri taşıyan midibüs devrildi: 1 şehit, 20 yaralı

Şırnak'ta askerleri taşıyan zırhlı midibüsün devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 20 asker de yaralandı.

12:42 -
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Şırnak’ta askerleri taşıyan midibüs devrildi: 1 şehit, 20 yaralı

Kaza, bugün sabah saatlerinde Cizre- Şırnak karayolu Botaş mevkiinde meydana geldi. Silopi ilçesindeki Şehit Ercüment Türkmen Kışlası’nda görevli askerleri Cizre ilçesindeki Şerafettin Elçi Havalimanı’na götüren zırhlı midibüs, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada 1 asker şehit oldu, 20 asker de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Silopi ve Cizre’deki hastanelere kaldırıldı.

Sekvan KÜDEN- Mehmet Selim YALÇIN/ŞIRNAK, (DHA)

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Son güncelleme: android-time 12:50 24.03.2019
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