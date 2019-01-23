Şişli parkı tecavüzcüsü yakalandı

3 gün önce Şişli Abide-i Hürriyet Parkı'nda sabah saatlerinde akli dengesi yerinde olmadığı tespit edilen 37 yaşındaki G.Y. yarı çıplak halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri G.Y.'nin tecavüze uğradığını belirledi. G.Y., Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürülürken, Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

ŞÜPHELİYİ SARI KAZAĞI ELE VERDİ

Soruşturma kapsamında G.Y.'ye tecavüz ettiği öne sürülen şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, yaklaşık 300 güvenlik kamerasını inceledi. Yapılan incelemeler kapsamında şüphelinin üzerindeki sarı renkteki kazaktan yola çıkan ekipler takip başlattı. Sürdürülen takipler sonucu şüpheli Eren O. Tekirdağ Çerkezköy'de saklandığı adreste gözaltına alındı.

“NE YAPTIĞIMIN FARKINDA DEĞİLİM”

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınan Eren O., “Uyuşturucu kullandım. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ne yaptığımın farkında değilim. Ben gözümü Küçükçekmece'de açtım” ifadelerini kullandı. Uyuşturucu kullanma ve kasten yaralama suçundan kaydı bulunan Eren O. adliyeye sevk edildi.