Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Dışişleri’nden AB’ye kınama!

Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle Türkiye'yi kınayan AB'ye Ankara'dan cevap gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi’nin ülkemize yönelik yaptığı çağrıları tümüyle reddediyor ve kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

19:09 -
Haberler Gündem
Son dakika… Dışişleri’nden AB’ye kınama!

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi'nin (DİK) bugün (14 Ekim) Lüksemburg'da yapılan toplantısında, “Kuzeydoğu Suriye” ve “Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Yürütmekte Olduğu Faaliyetler” başlıkları altında kabul ettiği kararları ve ülkemize yönelik yaptığı çağrıları tümüyle reddediyor ve kınıyoruz. Hidrokarbon faaliyetlerimizi KKTC'yle birlikte kararlılıkla sürdüreceğimizi ve AB'nin bu konuda engelleyici tedbirlere başvurması halinde misliyle mukabele edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

İLGİLİ HABERSon dakika... Barış Pınarı Harekâtı: AB Türkiye'yi kınadıSon dakika... Barış Pınarı Harekâtı: AB Türkiye'yi kınadı
Ankara Avrupa Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlığı Lüksemburg son dakika Suriye Türkiye
Son güncelleme: 19:11 14.10.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more