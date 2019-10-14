Son dakika… Dışişleri’nden AB’ye kınama!

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi'nin (DİK) bugün (14 Ekim) Lüksemburg'da yapılan toplantısında, “Kuzeydoğu Suriye” ve “Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Yürütmekte Olduğu Faaliyetler” başlıkları altında kabul ettiği kararları ve ülkemize yönelik yaptığı çağrıları tümüyle reddediyor ve kınıyoruz. Hidrokarbon faaliyetlerimizi KKTC'yle birlikte kararlılıkla sürdüreceğimizi ve AB'nin bu konuda engelleyici tedbirlere başvurması halinde misliyle mukabele edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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