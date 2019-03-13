Son dakika: Fatih Portakal’dan Mansur Yavaş tepkisi

Fatih Portakal, Millet İttifakı’nın Ankara adayı Mansur Yavaş için ortaya atılan ‘sahte senet’ iddilarını gündeme geriten AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in konuşmasını canlı yayınlayan ancak iddiaların odağındaki Yavaş’ın yanıtlarına yer vermeyen haber kanallarını sert bir şekilde eleştirdi.

Portakal, “Dün yazmıştım. Bağımlı, bağlı, itaatkar, biatçı medya beni yanıltmadı. Ve bugün oldu. Hepsi canlı yayındaydı. Yazık size…” ifadesini kullandı.

Dün yazmıştım. Bağımlı, bağlı, itaatkar, biatçı medya beni yanıltmadı. Ve bugün oldu. Hepsi canlı yayındaydı. Yazık size… pic.twitter.com/f13pIcw6aA — fatih portakal (@fatihportakal) 13 Mart 2019