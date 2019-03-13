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Son dakika: Fatih Portakal’dan Mansur Yavaş tepkisi

Deneyimli gazeteci ve FOX Tv Ana Haber Bülteni'nin sunucusu Fatih Portakal, Mansur Yavaş hakkında ortaya atılan 'sahte senet' iddialarını canlı yayınlayan ancak Yavaş'ın iddialara yanıt verdiği anları yayınlamayan haber kanallarını eleştirdi.

17:49 -
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Son dakika: Fatih Portakal’dan Mansur Yavaş tepkisi

Fatih Portakal, Millet İttifakı’nın Ankara adayı Mansur Yavaş için ortaya atılan ‘sahte senet’ iddilarını gündeme geriten AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in konuşmasını canlı yayınlayan ancak iddiaların odağındaki Yavaş’ın yanıtlarına yer vermeyen haber kanallarını sert bir şekilde eleştirdi.

Portakal, “Dün yazmıştım. Bağımlı, bağlı, itaatkar, biatçı medya beni yanıltmadı. Ve bugün oldu. Hepsi canlı yayındaydı. Yazık size…” ifadesini kullandı.

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