Son dakika… Gazze’den İsrail’e yüzlerce füze atıldı!

Gazze sınırına askerlerin konuşlandırıldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İsrail Savunma Kuvvetleri, “Güney İsrail semaları: Gazze’den İslami Cihad tarafından İsraillilere ait evlere ateşlenen yüzlerce füzeyle dolu” ifadelerini kullandı.

BİR PAYLAŞIM DA GAZZE’DEN

Kudüs Seriyyeleri Sözcüsü Ebu Hamza, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, “Roketlerimizle siyonist oluşumun (İsrail) kalbine ulaştık. Düşman bunu açıklarsa, (Binyamin) Netanyahu gülünç duruma düşecek” ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı Netanyahu’ya ve güvenlik güçlerine meydan okuduklarını vurgulayan Ebu Hamza, “Eğer cesaretiniz varsa roketlerimizin ulaştığı üslerin fotoğraflarını ve isimlerini açıklarsınız” paylaşımında bulundu.

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İSRAİL’İN DÜZENLEDİĞİ SUİKAST GERİLİMİ YÜKSELTTİ

İsrail ordusunun dün sabah Gazze’de İslami Cihad Hareketi’nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri’nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu’l Ata’nın bulunduğu eve düzenlediği operasyon bölgede tansiyonun yeniden yükselmesine neden oldu. Saldırıda Ebu’l Ata ve eşi Esma Ebu’l Ata hayatını kaybetti.

İsrail ordusu iki gündür Gazze’ye hava saldırılarını sürdürürken Kudüs Seriyyeleri ise bu saldırılara roket atışlarıyla karşılık veriyor. İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda dünden bu yana 24 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 71 Filistinlinin yaralandığı açıklandı. AA