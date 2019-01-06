Son dakika: Meteoroloji’den kuvvetli kar yağışı ve fırtına uyarısı! İstanbul’da kar yağışı…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu verilerini paylaştı. Meteoroloji'den alınan son dakika bilgilerine göre Ankara'da yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının İstanbul'da gece yarısından itibaren etkili olması bekleniyor. Akdeniz'de ise fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika duyurusuna göre, Ankara’da bugün sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olacak. Kar kalınlığının yer yer 8-15 santimetre civarında olması bekleniyor. İstanbullular ise kar yağışını haftanın ilk günü hissedecek ve salı günü akşam saatlerine kadar devam edecek. Marmara, İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA’YA YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara‘da başlaması beklenen kar yağışlarının gece saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli şekilde devam ederek 8-15 santimetre örtü bırakacağı belirtildi.

Pazar gece ve pazartesi sabah saatlerinde il genelinde kuvvetli buzlanma ve don görüleceği tahmin ediliyor.

Ankara‘daki kar yağışı ve buzlanma nedeniyle başta ulaşım sorunları olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

YAĞIŞLAR HAFTA ORTASINA KADAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu haritasına göre kar yağışı yurdu gelecek hafta ortasına kadar terk etmeyecek.



ADIYAMAN’A KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Adıyaman çevrelerinde görülecek yağışların bu gece saatlerinden itibaren kuvvetini arttırarak yarın (06.01.2019 Pazar) gece saatlerine kadar kuvvetli sağanak yağış (30-60 kg/m2), rakımın 1000 metre üzerinde olduğu kuzey kesimlerinde yoğun kar yağışı (20-50 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, buzlanma ve don olayı, çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KONYA-ANTALYA YOLUNU KULLANACAKLAR DİKKAT!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra Konya'nın güney ve batı ilçeleri ile Konya Antalya yolunun Toroslar bölümünde kar yağışlarının yer yer yoğun olması (15-25 cm) bekleniyor. Yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, zaman zaman kuvvetli rüzgarla tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



AKDENİZ’E FIRTINA UYARISI

Batı Akdeniz'in batısı ve açıkları ile Doğu Akdeniz'de rüzgarın 06.01.2019 Pazar günü öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın 06.01.2019 Pazar akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Adana’nın doğu, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak, Afyonkarahisar’ın doğu kesimleri, Konya’nın güney ve batı ilçeleri, Ankara, Kırıkkale, Çorum ve Amasya çevreleri, Samsun’un iç kesimlerinde , Adıyaman’ın bin metre üzerinde olduğu kuzey kesimlerinde ve Konya-Antalya yolunun Toroslar bölümünde, Diyarbakır’ın kuzey kesimlerinde, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı olması bekleniyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında ülke genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı; iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, iç ve batı kesimlerde kuzey ve batı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. AJANSLAR