Son dakika: Mevsimin ilk soğuk hava dalgası geliyor! Meteoroloji’den uyarılar…

Mevsimin ilk soğuk hava dalgası yurda giriş yapmak üzere. Yağışlı hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar özellikle cuma günü hissedilir derecede düşecek.

METEOROLOJİ: YAĞIŞ GELİYOR, SICAKLIK DÜŞÜYOR!

Yurdumuzun bugün Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Bugün kuzey kesimlerde etkili olmaya başlayacak yağışların, Cuma günü Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistem ile birlikte ülkemizin büyük bir bölümünde görüleceği, Cumartesi günü doğu bölgelerde etkili olduktan sonra yurdu terk etmesi bekleniyor. Bugün(Perşembe) kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacak hava sıcaklığının özellikle Cuma günü iç ve batı bölgelerimizde Cumartesi günü ise yurdun kuzeydoğu kesimlerinde 4 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL’DA İKİ İLÇEYE KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Bugün ; Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz Kıyıları, Amasya, Çorum, Ankara'nın kuzeyi, Çankırı ve Eskişehir ile Kütahya'nın kuzey çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde yağış bekleniyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kırklareli’nin kıyı ilçeleri (Demirköy ve Vize) ile İstanbul’un kuzeybatısında (Çatalca ve Arnavutköy) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Batı Karadeniz'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

YARIN TÜM YURDU SARACAK

Cuma (01.11.2019) günü; Ülkemizin büyük bir bölümünde yağış bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da kuvvetli (21-50 kg/m2), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONU YAĞIŞLAR AZALACAK

Cumartesi (02.11.2019) günü; Doğu bölgelere hareket edecek olan yağışlı havanın Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlara neden olduktan sonra yurdu terk etmesi bekleniyor.