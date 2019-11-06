Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

John Bercow: Brexit savaştan beri İngiltere’nin başına gelen en kötü şey

İngiltere Parlamentosu (Avam Kamarası) eski Başkanı John Bercow, Brexit'i 'savaştan bu yana ülkenin başına gelen en kötü şey' olarak tanımladı.

17:35 -
Haberler Gündem
John Bercow: Brexit savaştan beri İngiltere’nin başına gelen en kötü şey

Bercow, Londra´da yaptığı açıklamada söz konusu savaşın hangisi olduğunu belirtmezken, şunları söyledi:

“Artık Sözcü değilim, tarafsız olmama gerek yok. Bu yüzden eğer bana sorarsanız, Brexit´in ülkemiz için iyi olduğunu düşünmüyorum.”

Bercow, İngiltere Başbakanı Boris Johnson´ın gösterdiği çaba sebebiyle kendisine saygı duyduğunu, fakat Brexit´in ülkeye yardımcı olmadığını ve Brexit `dramasının´ yakın zamanda çözüleceğini düşünmediğini de ekledi.

Bercow, Avam Kamarası´nda 10 yıl görev aldıktan sonra istifasını açıklamış ve Bercow´un yerini Lindsay Hoyle almıştı. DHA

FETÖ Kosova son dakika Türkiye
Son güncelleme: 17:41 06.11.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more