Son dakika… Osman Kavalalı Gezi Parkı iddianamesi kabul edildi

2013’teki Gezi Parkı eylemlerine ilişkin, yaklaşık 15 aydır cezaevinde bulunan iş adamı Osman Kavala ve sanatçı Memet Ali Alabora’nın da aralarında bulunduğu 16 isim için hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Gezi Parkı sürecinin işlendiği 657 sayfadan oluşan iddianamede; Mücella Yapıcı, Ayşe Pınar Alabora ve Can Dündar’ın da ismi bulunuyor. Tüm şüpheliler için “Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Davanın müştekileri arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da var.
İddianamede; Mücella Yapıcı, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi, Memet Ali Alabora, Mine Özerden, Ali Hakan Altınay, Şerafettin Can Atalay ve Tayfun Kahraman’ın da isimleri var. Toplam 16 isim için de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
İŞTE SUÇLAMALAR
Bu isimler “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs, mala zarar verme, nitelikli mala zarar verme, tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirilmesi, ibadethanelere zarar verme, 6136 sayılı yasaya muhalefet, nitelikli yağma, nitelikli yaralama, 2863 saylı yasaya muhalefetle” suçlanıyor.
2011 YILI VURGUSU
İddianame kapsamında 2013 yılındaki Gezi Parkı olayları anlatılıyor. Şüphelilerin söz konusu olayları 2011 yılından itibaren yönlendirmeye ve başlatmaya çalıştıkları savunuluyor. İddianamede ‘kalkışma’ olarak yorumlanan Gezi Parkı eylemlerinin bu isimler tarafından finanse edildiği belirtiliyor ve bu isimlerin organizasyonun “tepe yönetiminde” oldukları savunuluyor.
2 KİŞİ TUTUKLU BULUNUYOR 6 KİŞİ ‘FİRARİ' DURUMDA
İddianamede: şüphelilerden Yiğit Aksakoğlu ve Osman Kavala’nın halen tutuklu bulunduğu hatırlatıldı ve “Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Memet Ali Alabora, Gökçe Yılmaz Handan, Meltem Arıkan Hanzade, Hikmet Germiyanoğlu” hakkında da yakalama kararı bulunduğu vurgulandı.
2 KİŞİ DIŞINDA SANIKLAR TUTUKSUZ YARGILANACAK
Kavala ve Aksakoğlu dışındaki diğer şüphelilerin de tutuksuz şekilde yargılanacakları öğrenildi.
657 SAYFADAN OLUŞUYOR
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesine gönderien iddianame 657 sayfadan ve 3 bölümden oluşuyor. İddianamede Açık Toplum Vakfı’nın eylemlerdeki rolü de kapsamlı olarak anlatıldı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA MÜŞTEKİLER ARASINDA
İddianamede 746 da müşteki var. Müştekiler arasında dönemin bakanlar kurulu üyeleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bulunuyor.
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