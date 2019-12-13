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Son dakika… Polis Koleji sınavı soruşturmasında 64 gözaltı kararı

2009 yılındaki Polis Koleji sınav sorularını FETÖ mensuplarından önceden alarak koleje girdiği belirlenen 64 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

08:37 -
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Son dakika… Polis Koleji sınavı soruşturmasında 64 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılında yapılan Polis Koleji giriş sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin sınav sorularını alması sonrası koleje yerleştikleri tespit edilen 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 24 ilde operasyon düzenlendi.

310 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, bugünkü operasyonla birlikte, aynı sınav sorularını önceden elde ederek, koleje girdiği tespit edilen toplam 310 kişiden, hakkında işlem yapılmayan kimsenin kalmadığı ifade edildi. (AA)

FETÖ gözaltı Polis son dakika
Son güncelleme: 09:03 13.12.2019
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