Son dakika… Şüpheli ölümü Türkiye’yi ayağa kaldıran Rabia Naz’ın otopsi raporu ortaya çıktı

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu’nun talebiyle küçük kızın ölümüne ilişkin otopsi ve savcılık dosyası, Meclis’e ulaştı.

DHA’nın haberine göre; otopsi raporunda, Rabia Naz Vatan’ın düşerek yaşamını yitirdiğinin belirtildi. Raporda, Rabia Naz’ın vücudunda ne tür hasarların yer aldığı da kaydedildi.

Rabia Naz’ın sol el tırnağındaki erkek DNA profilinin, baba Şaban Vatan ve ağabey Yaşar Mert Vatan’ın DNA profili örnekleri ile uyumlu olduğuna da raporda yer verildiği belirtildi.

ADLİ TIP İKİ RAPOR GÖNDERDİ

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanarak Meclis’e gönderilen iki ayrı raporda ise Rabia Naz Vatan’ın ölümünün genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği ve bunların yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi.

Giresun Savcılığı’nın Meclis’e ulaşan dosyasında da ölümle ilgili ilk bulgular ve görgü tanıkları ile dinlenen kişilerin ifadeleri yer aldı.

Öte yandan 7 Ocak 2020’de yeniden çalışmalarına başlayacak komisyon üyelerinin, Eynesil’e araştırmada bulunmak üzere tekrar gidebileceği öğrenildi.