Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı! Tercihler ne zaman?

MEB, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarını açıkladı. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanması ile adaylar gözlerini tercihlere ve atamaya çevirdi. MEB, tercih ve atama tarihlerini de belirledi. İşte mülakat sonuçları sorgulama ekranı ve sözleşmeli öğretmenlik tercih tarihleri...

Milli Eğitim Bakanlığı, günlerdir beklenen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarını açıkladı. Başarılı olan sözleşmeli öğretmen adayları ise mülakat sonuçlarını öğrendikten sonra hangi adımı izlemesi gerektiğini haberimizden öğrenebilir. Peki tercihler ne zaman başlayacak? Sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman yapılacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA

TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU

3+1 yıl şeklinde hizmet edecek olan 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama tercihleri 28 Ocak – 1 Şubat 2019 tarihleri arasında alınacak. Ataması yapılacak 20 bin öğretmen için branşlara göre dağılım belli oldu. Buna göre en fazla atama 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğinde olacak. Bu branşı 2 bin 38 ile İngilizce ve 1.910 ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği takip ediyor. Öğretmen atamaları ise 7 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşecek