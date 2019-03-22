Süper Loto sonuçları 21 Mart: Süper Loto’da ikramiye büyümeye devam ediyor…

Süper Loto'da 21 Mart tarihli haftanın çekilişi yapıldı. Süper Loto sonuçlarını kontrol etmek için internete akın etti. Süper Loto sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu fakat kimse numaraları doğru olarak tahmin edemeyince Süper Loto gelecek haftaya devretti.
SÜPER LOTO’DA KAZANAN NUMARALAR
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto’nun 596. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 7, 19, 47, 49, 52 ve 53 olarak belirlendi.,
SÜPER LOTO İKRAMİYE DAĞILIMI
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 31 kişi 16 bin 676 lira, 4 bilen 2 bin 628 kişi 213 lira, 3 bilen 58 bin 109 kişi 16 lira 30’ar kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte toplam 2 milyon 24 bin 304 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 425 bin 989 lira, şans oyunları vergisi olarak da 797 bin 598 lira kamuya aktarıldı.
ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?
Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;
Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto
İKRAMİYEYİ NEREDEN ALABİLİRSİNİZ?
Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.
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