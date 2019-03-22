Süper Loto sonuçları 21 Mart: Süper Loto’da ikramiye büyümeye devam ediyor…

Süper Loto'da 21 Mart tarihli haftanın çekilişi yapıldı. Süper Loto sonuçlarını kontrol etmek için internete akın etti. Süper Loto sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu fakat kimse numaraları doğru olarak tahmin edemeyince Süper Loto gelecek haftaya devretti.

SÜPER LOTO’DA KAZANAN NUMARALAR

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto’nun 596. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 7, 19, 47, 49, 52 ve 53 olarak belirlendi.,

SÜPER LOTO İKRAMİYE DAĞILIMI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 31 kişi 16 bin 676 lira, 4 bilen 2 bin 628 kişi 213 lira, 3 bilen 58 bin 109 kişi 16 lira 30’ar kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte toplam 2 milyon 24 bin 304 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 425 bin 989 lira, şans oyunları vergisi olarak da 797 bin 598 lira kamuya aktarıldı.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto