Tam 8 yıl geçti, hala sır perdesi aralanamadı

Baba Oğraş, oğlunun dövüldüğünü ve pansiyonun çatısında atıldığını, olayın faili meçhul olarak üzerinin kapatılmaya çalışıldığını, iddia etti. Oğraş’ın iddiasına göre, otel sahibinin kimliğinden dolayı etkin soruşturma yapılmamıştı. Baba Murat Oğraş, cinayetin FETÖ'cü polislerce intihar gibi gösterilmeye çalışıldığını da iddia etti. Ulusal Kriminal Büro'nun 73 sayfalık raporunda şüphelilerin çelişkili ifadelerde bulunduğu söyleyen Oğraş, bu konuda hiçbir şey yapılmadığını savundu.

O MÜDÜR BİRKAÇ AY SONRA OTELE MÜDÜR OLDU

“Oğlumun faalleri bellidir. Acımızın biraz hafifletilmesi için zanlıların biran önce adalete teslim edilmesini istiyoruz” diyen baba Oğraş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Öldürülmeden önce oğlumu darp etmişler. Polislerin bize karşı tavırlarına o an anlam verememiştik. O dönemin Antalya İl Emniyet Müdürü Ali Yılmaz'a ulaşmayı denedik. Fakat başaramadık. Ne yazık ki o müdür birkaç ay sonra oğlumun öldürüldüğü R.L.H’de yönetici oldu. Biz kime güveneceğiz? Şahısların hepsinden şikâyetçiyim”

SIR PERDESİ BİR TÜRLÜ ARALANAMADI

Savcı Ümit Yaşar Özdemir tarafından 2011 yılında başlatılan ancak gelişme kaydedilemeyen soruşturmaya ilişkin, 2014 yılında babanın çabasıyla 6 şüpheli tespit edildi. Daha sonra Ümit Yaşar Özdemir’in emekli olmasının ardından dosyayı savcı Haki Çeliker devraldı.

OTELE MÜDÜR OLDU

Baba Oğraş, olayın yaşandığı dönemde Antalya İl Emniyet Müdürü Ali Yılmaz’ın, olaydan yaklaşık 1 yıl sonra emekli olarak söz konusu otelin yönetim kurulu üyesi olarak görev aldığını iddiasını öne sürdü. Baba Oğraş, olayla ilgili Yılmaz’a ulaşmaya çalışmasını engelleyen ismin ise dönemin Asayiş Şube Müdürü Nurullah Güler olduğunu savundu. Görüşmeyi engellediği öne sürülen Şube Müdürü ve dosyaya bakan amir FETÖ’den dolayı meslekten ihraç edildikten sonra tutuklu. Dönemin Antalya İl Emniyet Müdürü Ali Yılmaz'ın da 23 Nisan’da ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan gözaltına alındığı ancak savcılık tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Nurullah Güler ise 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL kapsamındaki KHK’larla ihraç edildi ve tutuklandı. Ayrıca, o dönem soruşturmayı yürüten Cinayet Büro Amiri Turan Deniz de FETÖ’den tutuklandı.