TBMM Başkanı Şentop: Milletvekilleri geçinemiyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bu açıklamayı Habertürk TV canlı yayınında yaptı. 1980 ve 1990'lı yıllarda milletvekillerine, memura yapılan zamların üzerinde ilave zam yapıldığını söyleyen Şentop,2002 yılından bu yana vekillere ilave zam verilmediğini, lojmanlarının da satıldığını ifade etti. Birçok milletvekilinin Ankara'da kirada oturduğunu kaydeden Mustafa Şentop, milletvekili maaşlarının yüksekliğiyle ilgili çeşitli açıklamalar yapıldığını, ancak vekillerin yüksek boyutlara ulaşan harcamalarını kimsenin dile getirmediğini belirterek şöyle konuştu:

‘MİSAFİR AĞIRLIYORLAR'

“Milletvekilleri malum hafta içi Ankara'da, hafta sonu memleketlerine gidiyorlar. Sadece gidiş-gelişle ilgili çok yüksek harcamaları var. Meclis'te milletvekillerini ziyarete gelenler harcamalarını kendi ödemiyor. Biliyorum ki birçok arkadaşımız seçmenleri otellerde misafir etme, hastane masraflarını ödeme gibi harcamalar yapıyor. Vekil olmadan önce, şimdiki maaşının üçte biri kadar maaşıyla geçinirken, milletvekili olduktan sonra geçinemiyor. Kendilerine araç tahsisi yok. Meclis'e toplu taşıma araçları ile gelip giden milletvekillerimiz var.”

Program sunucusunun, “Milletvekili maaşı 22 bin 200 lira. Yine de yetersiz mi buluyorsunuz?” sorusuna “Yok, yetersiz demiyorum” cevabını veren Şentop, “Bir saniye ben de bir bakayım” diyerek cep telefonundan maaş miktarına araştırdı. Telefonundan bu bilgiye ulaşamayan Şentop, “Milletvekili maaşını asgari ücretle ifade ederseniz, milletvekillerine de asgari ücret maaş verilsin, yaşayabilen varsa gelsin milletvekilliği yapsın o zaman” dedi. Şentop, 3 bin nüfuslu bir kasabada babasının evinde oturup asgari ücretle çalışan, ancak giderleri maaşının yarısına bile ulaşmayan bir işçinin tasarruf dahi yapabileceğini, ancak giderleri çok yüksek olan vekillerin aldıkları maaşlarla geçim sıkıntısı çektiklerini dile getirdi.

SENDİKACILARDAN TEPKİ

HALK NE YAPSIN?

Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci: Sayın Meclis Başkanı 22 bin 200 liralık maaşa rağmen vekilin geçinemediğini söylüyorsa ben ‘pes' derim. İnsanlar işsiz gezerken, milyonlarca asgari ücretli, işçi, memur, emekli geçim sıkıntısı çekerken, vatandaşın hali apaçık ortadayken ‘Milletvekilleri geçinemiyor' derseniz bunu hiç kimse hoş karşılamaz. Memurun zammı için masaya oturduğumuz gün, doğalgaza yüzde 14.97 zam yapıldı. Hayat dar gelirliler için her geçen gün daha zorlaşıyor.

MİLLETE ZAM YAPILSIN

Birleşik Kamu İş Sendikası Başkanı Mehmet Balık: Milletvekilleri, 11 asgari ücretlinin, 8.5 memur emeklisinin ve 6 memurun maaşı tek başına alıyor. Eğer vekil 22 bin 200 lirayla geçinemiyorsa millet 2-3 bin lirayla nasıl geçinsin? Milletvekillerinin geçinemediğini düşünüyorsa, halkın da geçinemediğini biliyor, görüyor olmalı. Millet ile vekil arasında bu

kadar büyük uçurum kabul edilemez. Tam aksine vekile değil, vatandaşın maaşına ilave zam yapılmalı ki, aradaki uçurum kapansın.

AÇLIK SINIRINDALAR

KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen: Kamu çalışanları, yoksulluk sınırından hızla açlık sınırına doğru sürükleniyor. Maaşlar artık en temel ihtiyaçları bile karşılayamaz hale geldi. Milletvekilleriyle ilgili yakınma gerçekten trajikomik. Milletvekilleri 2 sene çalıştıktan sonra emeklilik hakkına kavuşuyorlar. Kamu emekçisinin ise emeklilikte 2 bin lirayla geçinmesi

bekleniyor. Asıl bu adaletsizliğin giderilmesi için kamu emekçilerine daha fazla zam yapılması gerekir.