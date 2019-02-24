Son dakika.. AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Toplantının başında Genel Kurulda, AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un TBMM Başkanvekilliğinden, AKP Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in de Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden istifaları okundu.

Hemen ardından yapılan oylamada da Mustafa Şentop’un istifasıyla boşalan TBMM Başkanvekilliğine, AKP Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç; Bilgiç’ten boşalan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine, AKP Mersin Milletvekili Lütfü Elvan seçildi.

Geçici TBMM Başkanı Celal Adan, seçime geçmeden önce yaptığı konuşmada, Meclis Başkanlığı seçimi yaptıklarını belirterek, “Meclis Başkanlığı milletimizin ay ve yıldızını göğe yükselten, işgalcilerin hayallerini toprağa gömmek için Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın üstlendiği bir vazifedir. TBMM Başkanlığı, Türk milletinin Kurtuluş Savaş’ını yöneten, tarihi şanla dolu bir makamdır.” dedi.

BAŞKANLIK SEÇİMİ

1.TUR OYLAMA SONUÇLANDI

Yapılan 1. tur oylamanın ardından adaylar şu oyları aldı:

Mustafa Şentop:322

Engin Altay: 120

Serpil Kemalbay Pekgözegü:45

İmam Hüseyin Filiz: 35

Sonuçların açıklanmasının ardından ikinci tur oylamaya geçildi.

2. TUR SONUÇLARI:

Mustafa Şentop: 333

Engin Altay: 126

Serpil Kemalbay Pekgözegü: 46

İmam Hüseyin Filiz: 35

3. TURDA BAŞKAN SEÇİLDİ

Bu sonuçların ardından da üçüncü tur oylamaya geçildi. Üçüncü turda 301 oy seçilmek için yeterli olacak.

3. Tur Oylama sonucunda AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 336 oyla TBMM Başkanı seçildi. Şentop oylamanın ardından yaptığı açıklamada, “bize düşen en önemli görev bu yüce Meclis’e layık olmak, itibarını korumaktır. Adalet ve tarafsızlık anlayışı ile görevimi yürüteceğim.” dedi

Oylamada CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay 124, İYİ Partili Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 33, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay 46 oy aldı.