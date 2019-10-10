Teröristler silah ve mühimmatlarını bırakarak kaçtı!

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu’nun birlikte yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı, etkin şekilde devam ederken, teröristler de çatışma bölgelerinde yer yer silah ve mühimmatlarını bırakarak kaçıyor. 174 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatta, bu teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.

Barış Pınarı Harekâtı bölgesi içindeki Resulayn’da teröristlerle mücadele eden Suriye Milli Ordusuna bağlı Hamza Tümeni’ne bağlı özel kuvvetlerden kaçan teröristlerden geriye kalan silah ve mühimmatlar görüntülendi.

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Suriye Milli Ordusuna bağlı bir asker, bugünün tarihini vererek konuştuğu görüntülerde, ele geçirilen silah ve mühimmatları gösteriyor. Söz konusu asker, yere serilen silah ve mühimmatları işaret ederken, Arapça olarak “2. Tabur 2. Tümen olarak PKK’dan ele geçirdiğimiz silah ve mühimmatlar” ifadesini kullanıyor. DHA