Türkiye’de ilk kez bir vatandaş, milletvekilinin özgürlüğü için yürüyüş başlattı

Yaşar Yıldız Cumhuriyet Halk Partisi binası önünde yaptığı basın açıklamasında, Eren Erdem’in yargılandığı davada silahlı terör örgütü hiyerarşisine dahil olmadan bilerek ve isteyerek örgüte yardım etme suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtilerek bu yargılamanın haksız ve usulsüz olduğu ifade etti.



Yaşar Yıldız şu ifadelere yer verdi:

“İktidar mücadelesinin aracı haline getirilen yargı üzerinden topluma; baskı, tehdit, yıldırma, korkutma savurmuş, farklı düşünen muhalif insanlara ve kurumlara yargı üzerinden gözdağı verilmiştir. Yasama, yürütme kuvvetleri arasında yargı her şeyin önüne gelmesi gerekirken siyasi iktidarın müdahaleleri ve verdiği kararlarla güvenilirliliği en düşük kurum arasına getirilmiştir. Üretilen sahte deliller, gizli itirafçı beyanlarıyla yürütülen; Ergenekon, Balyoz, Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerinin dosyaları göstermiştir ki, iktidar tarafından sakıncalı görülen, susturulmak istenen kurum ve kişilerin masumiyet lekenme haklarına gölge düşürülmüş, masum kişilerin hastanelerde, cezaevlerinde ölüme veya intiharlarına sebep olunmuştur. Bu dosyalardan bir tanesi de Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili Eren Erdem hakkındadır. Ülkemizde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ne olduğunu, yapılanmasına dair ilk açıklamasını yapıp, kitap yazan ve bu tehlikeye dikkat çeken Eren Erdem büyük çelişki ile FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek yardım etmekten 4 yıl 2 ay hapis cezası almış ve tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir. Tutuklulukta 1 yıl süreyi dolduran, ciddi sağlık sorunları yaşayan ve cezaevi ortamında iyi tedavi olamayan Eren Erdem’in tutukluluk durumunun bir an önce sonlanmasını istiyorum.”



Yıldız, daha sonra CHP İlçe Başkanı Bünyamin Sedefoğlu ve çok sayıda partilinin eşliğinde yürümeye başladı. Yaşar Yıldız'a vatandaşlardan da ayrıca destek geliyor. Yıldız, 5 gün içerisinde Adana Adliyesi'ne kadar olan 75 kilometrelik yürüyüşünü tamamlayacak.